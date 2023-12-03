Раскрыта опасность одиночества для здоровья

Ученые Американского онкологического общества раскрыли опасность жизни в одиночестве для здоровья. Оказалось, что одинокие взрослые имеют в среднем на 32 процента больший риск фатального исхода от рака, чем те, кто живет с другими людьми. Об этом сообщает издание Health News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали данные с 1998 по 2019 год для более чем 473 тысяч взрослых, полученные в ходе Национального опроса о состоянии здоровья в США. Согласно результатам опроса, в 2020 году около 38 миллионов человек жили одни по сравнению с 7 миллионами в 1960 году. Взрослые, живущие в одиночестве, с большей вероятностью были мужчинами, имели серьезные психологические расстройства или тяжелое ожирение, курили сигареты или употребляли алкоголь.

Связь между одиночеством и фатальным исходом от рака была сильнее среди белых с высоким уровнем образования, чем среди этнических меньшинств и взрослых с более низким уровнем образования. Для мужчин этот показатель был на 38 процентов выше, а для женщин - на 30 процентов выше. Такой результат может указывать на то, что высокая социальная поддержка этнических меньшинств могла ослабить эту связь.

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