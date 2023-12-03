Названо заболевание психики, которое труднее всего поддается лечению

Ученые из Университетской больницы Йены и Университета Мюнстера в Германии выяснили, что нарциссическое расстройство личности труднее всего поддается лечению. Результаты исследования были опубликованы в TheLancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нарциссическое расстройство личности характеризуется убежденностью в собственной исключительности, особом положении, превосходстве над остальными людьми, обладании уникальными способностями или внешней привлекательностью. Расстройство часто сопровождаются сопутствующими заболеваниями, такими как депрессия.

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