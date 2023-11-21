Названы первые симптомы деменции

Психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз назвал самый первый симптом этой болезни, который часто появляется раньше ухудшения памяти и снижения умственных способностей. Специалиста цитирует Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Криз отметил, что обычно люди начинают беспокоиться и обращаться к врачам, когда появляются существенные проблемы с памятью: человек забывает дорогу домой или не помнит о разговорах, которые закончились всего несколько минут назад. При этом, по словам психолога, часто болезнь сначала меняет настроение и поведение человека, а лишь потом воздействует на память.

Криз добавил, что поведенческие изменения часто наблюдаются при болезни Альцгеймера - наиболее распространенном виде деменции. По его словам, часто человек чувствует эмоциональные и психические перемены в себе, при этом сохраняя ясность ума.

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