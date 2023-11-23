Найден способ предсказать риск рака легкого у некурящих

ИИ может эффективно распознать высокий риск рака у некурящих людей по рентгеновским снимкам легких. Доказавшее это исследование будет представлено на ежегодном собрании Радиологического Общества Северной Америки (RSNA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя курение признано главным фактором риска рака легкого, примерно 10-20% случаев этой опухоли приходятся на никогда не куривших - людей, которые никогда не курили сигарет или выкурили менее 100 сигарет за всю жизнь.

В новом исследовании ученые из Гарвардской медицинской школы разработали алгоритм глубокого обучения "CXR-Lung-Risk", использовав 147 497 рентгенограмм грудной клетки, полученных от более чем 40 тысяч людей.

Исследователи проверили модель на 17 407 пациентах со средним возрастом 63 года. 28% из них ИИ классифицировал как людей с высоким риском рака легкого. Даже после поправки на пол, возраст и перенесенные легочные инфекции риск рака легких у них был в 2,1 раза выше, чем в группе низкого риска. У 2,9% этих пациентов позже был диагностирован рак легких. Такой уровень заболеваемости означает, что этим пациентам нужно было рекомендовать скрининг рака с помощью КТ - более информативного метода исследования.

Данная работа доказывает, что ИИ может быть использован для выявления некурящих пациентов, которым требуется более тщательный скрининг рака легкого.

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