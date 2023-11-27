Доктор Мясников предупредил об опасном заболевании с безобидными симптомами
Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном заболевании, которое имеет безобидные симптомы. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он призвал не игнорировать частые головные боли, сопровождающиеся болью в висках. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az.
Мясников отметил, что врачи часто игнорируют жалобы пациентов старше 60 лет на головную боль. "Ну, болит у бабушки голова - но сколько ей лет? 70? Ну болит, и что теперь? Больно трогать? А ты не трогай", - сказал доктор.
Однако телеведущий предупредил, что эти симптомы могут указывать на темпоральный артериит - заболевание, которое поражает кровеносные сосуды и может приводить к слепоте. Как уточнил специалист, при этом состоянии у человека также наблюдается мышечная слабость, ему трудно причесываться, надевать одежду и выполнять другие простые действия.
"Хороший врач никогда не спишет плохое самочувствие своего пациента на его возраст и погоду", - добавил Мясников.
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