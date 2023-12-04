Ученые нашли способ вернуть обоняние после перенесенного СOVID-19

Исследователи из Университетской больницы Томаса Джефферсона в США разработали метод лечения паросмии (неспособности нормально распознавать запахи), основанный на ингибировании звездчатого ганглия. Об этом сообщает RSNA (Radiological Society of North America), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Паросмия - это искаженное восприятие запахов, один из самых характерных симптомов коронавируса, который зачастую сохраняется и после выздоровления. Исследования показывают, что до 60% пациентов с COVID-19 сталкиваются с этим явлением. У некоторых людей симптомы паросмии сохраняются в течение нескольких месяцев или даже лет после заражения, что негативно сказывается на их аппетите и общем качестве жизни.

Американские ученые разработали метод лечения паросмии, основанный на блокировке звездчатого ганглия с использованием компьютерной томографии. Звездчатые ганглии - это большие нервные сплетения, состоящие из симпатических нервных волокон, которые участвуют в регуляции непроизвольных процессов, включая частоту сердечных сокращений, кровяное давление, дыхание и пищеварение. Исследовательская группа использовала метод блокировки, который включает введение анестетика непосредственно в звездчатый ганглий на одной стороне шеи для стимуляции региональной вегетативной нервной системы.

В эксперименте приняли участие 54 пациента. Им была установлена спинномозговая игла у основания шеи для инъекции в звездчатый ганглий. Одновременно с анестетиком ученые ввели добровольцам кортикостероид, чтобы снизить нервное воспаление, которым иногда сопровождается СOVID-19.

Дальнейшее наблюдение за 37 пациентами показало, что у 22 из них через неделю после инъекции симптомы паросмии начали отступать. Из этих 22 человек 18 сообщили о еще более значительном прогрессе через месяц после процедуры. Двадцать шесть пациентов обратились за повторной инъекцией, однако процедура не возымела эффекта. Сообщений о каких-либо осложнениях или нежелательных явлениях не поступало.

Ученые отметили, что другие методы лечения до настоящего времени не давали результатов. Для усовершенствования новой технологии необходимы дополнительные исследования.

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