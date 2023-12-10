Названа новая возможная причина повышенного кровяного давления

Ученые из Вашингтонского университета (США) выяснили, что жизнь в загрязненном городе с большим количеством автомобильных дорог повышает риск развития гипертонии. Результаты опубликованы в ACP Journals (American College of Physicians).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ученые объяснили, что в организме существует сложный набор систем, ответственных за постоянное поддержание стабильного кровяного давления. Загрязнение воздуха может провоцировать сбои в работе этих систем. Вероятнее всего, это связано с воздействием ультрадисперсных частиц - наномасштабных частиц (диаметр менее 100 нанометров), которые загрязняют воздух. Это смесь мелких твердых крупиц пыли, золы, сажи, а также соединений минерального или органического происхождения. Их концентрация в воздухе увеличивается вблизи оживленных автомагистралей.

Чтобы проверить, действительно ли эти частицы способны влиять на показатели кровяного давления и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи провели эксперимент с участием добровольцев в возрасте от 22 до 45 лет. В ходе эксперимента участники преодолевали определенное расстояние на машине по оживленным дорогам США в качестве пассажиров в час пик. Первый вариант поездки предполагал попадание в машину нефильтрованного дорожного воздуха, а второй - очищенного высококачественными фильтрами. Участники не знали, какого типа поездку совершают.

Вдыхание нефильтрованного воздуха привело к повышению кровяного давления более чем на 4,50 миллиметров ртутного столба. Повышение произошло быстро, достигнув максимума примерно через час после начала поездки и оставаясь стабильным в течение 24 часов.

Ученые отметили, что их работа позволит приблизиться к пониманию механизмов развития гипертонии, связанных с экологией. Для более тщательного их изучения необходимы дальнейшие исследования.

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