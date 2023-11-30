Врач опровергла связь переохлаждения с одним серьезным заболеванием

Вирус гриппа активно размножается в холодную и влажную погоду, рассказала терапевт Елена Зяблова. Однако в комментарии для "Ленты.ру" заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu опровергла связь между переохлаждением и заражением гриппом, передает Day.Az.

"Переохлаждение как таковое не является причиной заражения вирусом, оно влияет на иммунитет и его стойкость в период распространения болезней. Замерзание может спровоцировать заражение вирусом только в случае, если он уже был где-то на слизистых оболочках", - объяснила терапевт.

По словам Зябловой, активнее всего вирус гриппа распространяется в конце осени и зимой, так как складываются идеальные для него условия. Кроме того, в этот период люди больше времени проводят в помещениях, где вирусу проще перемещаться от одного человека к другому.

Ослабленный иммунитет - еще одно условие для распространения вируса, заключила собеседница "Ленты.ру".

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