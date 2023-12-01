Врач рассказал об опасности ношения шерстяных перчаток

Врач-дерматолог Юрий Жернов раскрыл россиянам опасность ношения шерстяных перчаток.

Как передает Day.Az, соответствующий материал публикует Gazeta.Ru.

В первую очередь доктор заявил, что осенью и зимой руки необходимо защищать из-за агрессивных факторов окружающей среды, которые воздействуют на кожу рук. Так, эксперт уточнил, что вследствие холода, ветра, высокой влажности и перепада температур при переходе с улицы в теплое пространство появляется сухость, трещины, раздражение и шелушение на коже.

Однако Жернов предупредил, что шерстяные вещи содержат компонент, вызывающий аллергию. "Шерстяные варежки - тепло и комфортно, и бабушка рада! Но и тут есть подвох. Натуральные шерстяные вещи содержат природный шерстяной воск - ланолин. Он обладает, с одной стороны, эмолентными свойствами, но также это и потенциальный аллерген", - пояснил специалист.

Помимо этого, собеседник издания призвал людей, страдающих атопическим дерматитом, избегать упомянутых изделий. "Предупрежден - значит вооружен, поэтому шерстяные перчатки из натуральной овечьей шерсти лучше не носить аллергикам, особенно с атопическим дерматитом", - заключил он.

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