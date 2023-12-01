Почему участились случаи инфаркта у молодых людей

Кардиолог Ник Линкер из национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) рассказал Daily Mail, что частота инфарктов среди молодых людей выросла по многим причинам, в числе которых ожирение, курение, вейпинг и употребление алкоголя, передает Day.Az.

Подавляющее большинство случаев сердечных приступов приходится на пожилых людей. Тем не менее, за последнее десятилетие число инфарктов среди 20-24-летних, 30-34-летних и 35-39-летних выросло почти на 25%. Эксперты из NHS предполагают, что это обусловлено множеством факторов, включая рост заболеваемости ожирением. Более половины людей моложе 35 лет в настоящее время страдают этим заболеванием или имеют избыточный вес. Известно, что ожирение и лишний вес приводят к "закупорке" артерий путем образования атеросклеротических бляшек, в результате чего может возникнуть нарушение или прекращение кровотока в коронарной артерии.

Профессор кардиологии Ник Линкер добавил, что благодаря достижениям современной медицины большинство людей, перенесших сердечный приступ, имеют высокие шансы на выживание. Тем не менее, молодые люди стали чаще страдать сердечно-сосудистым заболеваниями в целом. Доктор отметил, что помимо ожирения провокаторами инфаркта и инсульта являются вредные привычки, такие как курение, вейпинг и злоупотребление спиртными напитками. Кроме того, риск возникновения сердечного приступа у мужчин выше, чем у женщин.

Линкер призывает людей независимо от их возраста изучить информацию о ранних признаках инфаркта. В их числе ощущение усталости, дискомфорт в области шеи, челюсти или головы, тошнота, отечность ног, одышка, обмороки, потливость и нарушения сердечного ритма.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!