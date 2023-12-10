Врач объяснила, почему вредно работать сидя

Если неподвижное положение у человека длится более трех часов, то это опасно для здоровья. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-превентолог, наставник по здоровью сервиса Health Buddy Ванесса Принц.

"В положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека. Сидение опаснее для сердца, чем поспать подольше или перележать в постели, и более пагубно сказывается на сосудах, чем движение", - рассказала эксперт.

Она также добавила, что сидение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также риск высокого индекса массы тела (ИМТ-ожирение), уровень холестерина и гликированного гемоглобина в крови.

"Если вы проводите весь день на офисном кресле, необходимо регулярно менять положение и ввести небольшие перерывы: вставать на 20-30 минут, а не сразу садиться, чтобы снизить риск пережатия сосудов и давления. Еще большим будет эффект, если заменить стояние ходьбой на месте или пройтись в соседний отдел", - посоветовала врач.

Ванесса Принц отметила, что большую пользу несет попеременная работа стоя и сидя.

"Так увеличивается расход калорий, улучшается кровоток, а также снижается дискомфорт для опорно-двигательного аппарата - важно чередовать и знать меру. Лучше начинать от 30-45 минут в день с постепенным увеличением интервала до 2 часов стоя. Сидячее и стоячее положение чередуем с легкой суставной разминки, а также внедряем от 3-5 мин упражнений и ходьбу от 5000-7000 шагов в день", - заключила эксперт.

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