Врачи назвали неочевидный признак сахарного диабета

Офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявили, что о развитии сахарного диабета могут свидетельствовать грибок и неприятный запах ног. Выпуск, в котором врачи назвали неочевидный признак заболевания, доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты рассказали, что грибок на ногах и, как следствие, неприятный запах ног, часто появляются у людей, которые болеют сахарным диабетом.

Медики объяснили, что из-за грибкового поражения края ногтей на пальцах ног становятся ломкими и трескаются. "Кутикула, край ногтя - ломкие, потрескавшиеся, но еще есть одно место, которое будет больше всего пахнуть - это между пальцев, между фалангами", - пояснил Продеус.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!