Разработан новый метод лечения эпилепсии и аутизма

Исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук имени Джона А. Полсона (SEAS) и Массачусетского технологического института разработали новый метод воздействия на клетки головного мозга, который позволит лечить эпилепсию и аутизм. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Оптогенетика - использование света для стимуляции или торможения нейронов, является наиболее перспективным методом лечения заболеваний, вызванных чрезмерной или недостаточной возбудимостью нейронов. Но современные оптогенетические методы могут изменить возбудимость нейронов только на короткий срок: как только свет выключается, нейроны возвращаются к своему первоначальному состоянию.

Благодаря развитию гибких наноэлектрических имплантов воздействие света можно сделать постоянным, имплантировав устройство в мозг. Авторы нового исследования использовали светочувствительные молекулы, которые могут образовать на нейронах изолирующие или проводящие оболочки. В первом случае возбудимость нейрона повышалсь, во втором - уменьшалась.

Исследователи обнаружили, что они могут контролировать уровень возбудимости, регулируя воздействие света: чем дольше нейроны подвергались воздействию света, тем более изолирующими или проводящими становились покрытия. Ученые проверяли этот подход на нервных клетках в чашках Петри. Теперь команда продолжит исследования, используя срезы мозговой ткани и живых животных.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!