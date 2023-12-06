Названы самые эффективные способы привыкнуть к холоду
Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, что существует ряд способов приучить организм к холодной погоде. Об этом сообщает агентство "Прайм", передает Day.Az.
По ее словам, самым эффективным способом является криотерапия - закаливание в медицинских условиях, которое способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил. Она подчеркнула, что употребление в пищу жиров также поможет развить морозоустойчивость.
Шуппо добавила, что "мерзлявость" организма может указывать на проблемы в работе щитовидной железы. Патология этого органа на фоне недосыпа и стресса сказывается на надпочечниках, которые вырабатывают необходимые для адаптации к холоду адреналин, кортизол и кортикостерон, отметила иммунолог.
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