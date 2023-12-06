Развеян миф об авитаминозе

Врач-иммунолог и педиатр, один из ведущих программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус развеял распространенный миф об авитаминозе. Особенности этого состояния он раскрыл в видео, опубликованном в его Telegam-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вопреки популярному мнению, авитаминоз, как указал специалист, почти никогда не является сезонным состоянием. По словам Продеуса, значительная нехватка витаминов обусловлена пищевыми привычками. "Не будет авитаминоза при разнообразном полноценном питании, в которое входят и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо, и птица, и орехи, и злаковые", - заверил врач.

При этом всегда считалось, что большее количество витаминов человек получает с овощами и фруктами, добавил он. Продеус также заявил, что в прошлом сезонность в этих продуктах действительно присутствовала. "Но современная жизнь приучила нас к хорошему. У нас почти в любой сезон есть зелень, овощи и фрукты в наших магазинах на территории всей страны", - сказал медик.

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