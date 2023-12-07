Иммунолог объяснил, чем опасна микоплазменная инфекция

У микоплазменной инфекции нет ярко выраженных внешних симптомов, из-за чего ее непросто диагностировать. Для пациентов также сложно подобрать нужную схему лечения, так как у разных людей могут быть свои особенности воспаления, рассказал НСН доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Возбудитель микоплазменной инфекции распространен во всем мире, он вызывает интерстициальную пневмонию. Причем воспаление происходит не в самой ткани легкого, а в прослойках между долями и дольками. Из-за этого у человека нарушается дыхательное движение.

"Клиника практически нулевая, то есть нет ни серьезного кашля, ни мокроты, как при обычной пневмонии, - добавил доктор. - Но ослабевает местный иммунитет, на этом фоне может развиваться абсолютно все, включая классическую пневмонию с участием тех микробов, которые постоянно живут у нас в носоглотке".

Заболевание трудно лечится, так как антибиотики направлены на клеточные стенки. Инфекция начала распространяться из-за происходящих мутаций, предположил иммунолог. Заражаются люди воздушно-капельным путем, причем это происходит при длительном контакте.

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