Невролог назвала первые признаки рассеянного склероза

Невролог Селин Луапре из Университета Сорбонны во Франции рассказала Daily Mail, что запор, проблемы с мочевым пузырем, половая дисфункция и депрессия могут сигнализировать о развитии рассеянного склероза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рассеянный склероз - это хроническое заболевание, при котором иммунная система человека разрушает специальную оболочку отростков нервных клеток, вследствие чего поражается головной и спинной мозг. В связи с этим слабеют руки и ноги, ухудшается зрение, появляется головокружение.

Врач объяснила, что типичными симптомами заболевания являются трудности при ходьбе и онемение конечностей. Тем не менее, такие признаки свидетельствуют о значительном прогрессировании склероза. Более ранние симптомы "расплывчаты" и могут быть характерны для множества других заболеваний. В их числе запор и болезни мочевого пузыря. Вероятнее всего, у людей с рассеянным склерозом поражения головного мозг мешают получению или передаче сигналов, которые контролируют сознательные попытки опорожнения кишечника и мочевого пузыря.

Кроме того, свидетельствовать о развитии склероза может половая дисфункция. Она способна возникать вследствие усталости, которой сопровождается заболевание. Другим тревожным симптомом является депрессия. Нейроны в областях головного мозга, отвечающих за настроение, могут повреждаться. В результате человек теряет способность получать удовольствие от любимых вещей и занятий.

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