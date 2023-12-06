Лица, вакцинированные от кори, переносят ее в легкой форме в случае заражения.

Об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Повторное заражение корью человека, уже перенесшего эту болезнь, невозможно. Если при кори возникли бактериальные осложнения, то назначается антибиотик. В противном случае делать этого не рекомендуется", - сказал он.

Отметим, что минздрав ранее распространил заявление, в котором говорится, что в целях обеспечения охраны здоровья детей и предотвращения распространения инфекции, согласно действующему в Азербайджане календарю профилактических прививок, все дети в возрасте 1 и 6 лет должны быть дважды вакцинированы прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи.

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