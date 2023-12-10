Врачи рассказали об угрожающей жизни опасности чихания

30-летний британец получил угрожающую жизни травму трахеи, пытаясь сдержать чихание. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, этот случай был описан в журнале British Medical Journal.

Сообщается, что житель шотландского города Данди поступил в больницу с жалобами на сильную боль в шее. Мужчина рассказал, что хотел сдержать чихание и закрыл рот и нос рукой. "Мы подозреваем, что трахея была повреждена из-за быстрого нарастания давления при чихании", - пишут врачи. Согласно их предположению, воздух из груди под давлением направился в горло, и поскольку нос и рот были зажаты, в трахее образовалось отверстие размером с кунжутное семя.

Врачи отметили, что обычно подобные травмы возникают при удалении щитовидной железы или после введения в гортань дыхательной трубки, поэтому случай с чиханием был уникальным. При этом они указали, что травма могла иметь серьезные и даже опасные для жизни последствия. Для устранения повреждений пациенту провели операцию, через два дня после которой его выписали из больницы.

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