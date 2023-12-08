Врач предупредила об опасности горчичников

Горчичники были настолько привычны, что ни у кого даже сомнений не возникало в их пользе. При ОРВИ их активно накладывали на тело, подкладывали в носки, чтобы согреть ноги. Но всегда ли они эффективны и когда их не стоит использовать? Об этом aif.ru рассказала врач-аллерголог клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Юлия Миневич, передает Day.Az.

Горчичники часто использовались при лечении простуды в советское время, однако в настоящее время несколько утратили свою популярность.

Применение порошка горчицы с медицинской точки зрения имеет определенные обоснования. Так, из-за соприкосновения с водой (горчичник же сначала замачивают, чтобы порошок вступил в реакцию) начинает выделяться эфирное, оно же аллиловое, масло. Такой компонент становится причиной раздражения рецепторов кожи, помогает организму рефлекторно расширить кровеносные сосуды внутренних органов. Это способствует тому, что стихает боль, начинает ускоряться рассасывание некоторых воспалительных очагов.

Можно ли использовать подобное средство при лечении простуды? Ответ - да, горчичники помогут облегчить симптомы недуга. Особенно это актуально для первых дней болезни - здесь они помогут уменьшить кашель, облегчить дыхание и поспособствуют общему улучшению самочувствия.

Как правильно ставить горчичники?

Процедура выполняется по определенной схеме:

Должна пройти "активация" горчичника - для этого его смешивают с водой;

Нанесение средства на кожу - как правило, горчичники применяют в области груди или спины;

Оставлять на коже горчичник рекомендуется на 15-20 минут. Правило: чем дольше, тем лучше, здесь не работает, чтобы не было ожогов на коже.

При этом, несмотря на всю простоту использования средства, стоит предварительно проконсультироваться с врачом по поводу его целесообразности. Ведь есть ряд определенных противопоказаний.

Когда не стоит использовать горчичники?

Лекарственное средство нельзя ставить при заболеваниях кожи, высокой температуре (выше 38 градусов), легочном кровотечении, резком снижении или отсутствии кожной чувствительности, злокачественных новообразованиях.

Горчичники могут вызвать раздражения или ожоги кожи, особенно если их применение не соблюдает рекомендуемую продолжительность или процедура проводится неправильно. Также лекарственные средства противопоказаны детям до 5 лет и беременным женщинам.

Горчичники могут быть эффективным средством облегчения симптомов простуды, но их использование требует осторожности и точного следования инструкциям. Важно помнить о возможных рисках и противопоказаниях, поэтому перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

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