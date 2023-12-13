Ученые разрабатывают новый метод обнаружения рака

Исследователи из Гетеборгского университета в Швеции разрабатывают новый способ диагностики рака, основанный на изучении изменений в структуре гликанов - молекул сахара в организме.

Как передает Day.Az, результаты опубликованы в Cell Reports Methods.

Новый метод диагностики основан на изучении гликанов. Гликаны - это тип структуры молекул сахара, которые связаны с белками в клетках человеческого организма. Изменения в структуре гликанов могут свидетельствовать о наличии заболеваний и протекании воспалительного процесса. Ученые стремились сопоставить тип структурных изменений с конкретными болезнями.

Для этого они проанализировали данные примерно 220 пациентов, которые страдали одиннадцатью типами онкологических заболеваний. С помощью искусственного интеллекта ученые выявили различия в субструктуре гликанов в зависимости от типа рака. Подобные инструменты, основанные на изучении гликанов в качестве биомаркеров рака, уже разрабатывались учеными ранее, однако они не продемонстрировали высокой точности и ненадежности. Новая технология с использованием ИИ позволит повысить эти показатели.

Отмечается, что в ходе исследования были использованы образцы тканей пациентов с онкологическими заболеваниями. Однако, ученые надеются, что в будущем станет возможно отслеживать изменения в субструктуре гликанов по анализам крови или слюны. Исследователи предполагают, что для достижения таких результатов потребуется около пяти лет.

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