Курение связали с уменьшением размера мозга

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что курение, вероятно, уменьшает размер мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Biological Psychiatry Global Open Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные о более чем 40 тысячах участников UK Biobank, которые прошли процедуру визуализации мозга для определения его объема. Также учитывалась история курения и генетические риски 32 094 человек.

Ежедневное курение в анамнезе было тесно связано с уменьшением объема мозга, а более интенсивное курение - с большим уменьшением объема мозга. Самая сильная связь наблюдалась между общим объемом серого вещества и ежедневным курением, и существовала зависимость "доза-реакция" между количеством выкуриваемых пачек и более сильным уменьшением объема мозга.

Эти изменения являются необратимыми. Анализируя данные о людях, которые бросили курить много лет назад, ученые обнаружили, что их мозг всегда оставался меньше, чем у людей, которые никогда не курили.