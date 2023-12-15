Врач перечислила главные симптомы истощения организма

Отсутствие баланса нутриентов, витаминов и минералов в организме чревато различными проблемами, поскольку если ему не хватает определенных веществ, он начинает расходовать собственные резервы и истощаться. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-генетик, диетолог, к.м.н., эксперт компании Solgar Наталья Артемьева, передает Day.Az.

"В идеале, чтобы получить все необходимые витамины и микроэлементы, человек должен употреблять с едой не менее 3000 ккал, но для среднестатистического человека в современных условиях такой рацион чрезвычайно избыточен и даже вреден. Поэтому дополнительные компоненты следует получать за счет употребления нутриентов, витаминов, минеральных комплексов, фитонутриентов и прочих веществ, которые добираются из еды", - объяснила врач.

Истощение организма выражается в появлении ряда симптомов - хронической усталости, бессонницы, дисбиотических нарушениях желудочно-кишечного тракта, сухости кожи.

"Обнаруженный дефицит необходимо срочно устранять, так как на его фоне временная дисфункция может перерасти в хроническое заболевание. В рационе всегда следует придерживаться определенной калорийности, при этом количество употребляемых калорий не должно быть меньше необходимого количества для осуществления основного обмена веществ в организме с поправками на коэффициент активности в течение дня. Акцент нужно делать на белки (рыба, яйца, курица, индейка, крольчатина) в сочетании с клетчаткой (овощи, злаковые, фрукты). Но фруктоза способствует набору лишнего веса, поэтому вполне можно ограничиться одним фруктом в день. В рацион необходимо включать полезные жиры - оливковое масло, авокадо, сыры (до 40% жирности). Количество углеводов нужно снизить, однако не урезать полностью, так как на низкоуглеводной диете из организма будет уходить вода, что, в свою очередь, снизит энергетические резервы организма", - заявила эксперт.

Если говорить о необходимых минеральных веществах, то в первую очередь специалисты рекомендуют обратить внимание на куркумин, омега-3, витамин D и железо.

"Витамин D - основной компонент антивозрастной терапии. Он влияет на гормональную регуляцию, обладает противовоспалительным эффектом, регулирует уровень инсулина, является иммуномодулятором, участвует в обмене кальция. Железо, в свою очередь, необходимо организму для того, чтобы находиться в активном состоянии. Если хотите всегда быть здоровым, красивым, молодым, умным и активным, обязательно отслеживайте, чтобы пул железа был в норме. Если вас беспокоит головокружение, бледность кожи, у вас выпадают волосы, есть проблемы с ногтями и памятью - это сигнал о нехватке железа и нарушения транспорта кислорода", - пояснила она.

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