Cтоматолог назвал повседневную привычку, опасную для зубов
Стоматолог из США назвал повседневную привычку, которая может испортить зубы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Данте Девоти, зубного врача из Нью-Йорка, употребление газировки может пагубно сказаться как на эмали, так и на зубах в целом.
"Газировка - это, по сути, сладкая кислотная ванна для зубов", - рассказал специалист.
Он объяснил, что в газированной воде содержится сахар, который снижает водородный показатель и понижает уровень кислотности. Это способствует плохому запаху изо рта и образованию кариеса.
"Хорошие привычки полости рта - это не только чистка зубов щеткой и зубной нитью, но и понимание того, как привычки в еде и питье могут в равной степени влиять на здоровье наших зубов", - добавил специалист.
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