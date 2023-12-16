Ученые выявили аналог постковидного синдрома среди переболевших гриппом

Медики из США обнаружили, что у значительной части пациентов, перенесших грипп в недавнем прошлом, развивается набор долгосрочных негативных последствий заражения вирусом, схожих с проявлениями постковидного синдрома. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Lancet Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нас заинтересовало то, насколько часто и сильно переболевшие гриппом люди страдают от долгосрочных последствий заражения вирусом. Оказалось, что грипп похож в этом отношении на COVID-19, причем во многих случаях долгосрочные последствия его развития оказывались более серьезными, чем те трудности, которые пациенты переносили на первых фазах инфекции", - заявил доцент медшколы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) Зияд Аль-Али, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Он выражается в хронической усталости, выпадении волос, одышке и обострении многих хронических заболеваний, что повышает риск преждевременной смерти и, предположительно, связано с постоянно высокой активностью иммунной системы.

Аль-Али и его коллеги обнаружили, что нечто похожее характерно и для гриппа. Ученые пришли к такому выводу при изучении историй болезни свыше 81 тыс. человек, переболевших коронавирусной инфекцией в 2020-2022 годах, а также почти 11 тыс. пациентов, перенесших грипп в промежутке между октябрем 2015 года и февралем 2019 года. Ученые проанализировали, как часто и те, и другие участники исследования впоследствии обращались в больницу, а также умирали или переносили тяжелые болезни.

В ходе этого анализа исследователи обнаружили, что заражение и тем, и другим вирусом существенно повышало риск развития долгосрочных проблем со здоровьем уже после выздоровления пациентов. В частности, перенесшие ковид пациенты часто страдали от 64 различных долгосрочных проблем со здоровьем, в том числе от нарушений в работе системы кровообращения, кишечника и почек, тогда как грипп способствовал развитию диабета первого типа, тахикардии, гипоксемии и трех типов нарушений в работе легких. Все это существенно повышало риск гибели пациентов в последующие 18 месяцев их жизни.

"До начала пандемии мы слишком легкомысленно относились к респираторным вирусным инфекциям и считали их несущественной проблемой, которая сама по себе проходит через несколько дней после заражения. Сейчас мы открываем свидетельства того, что это так далеко не для всех переболевших: у многих пациентов развиваются серьезные долгосрочные последствия после заражения, и нам нужно осознать это и начать серьезно относиться к данным вирусным инфекциям", - подытожил Аль-Али.

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