Мужчина порвал горло, пытаясь сдержать чих
Мужчина из Шотландии порвал горло, пытаясь сдержать чих, пишет издание People., передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
Как рассказал мужчина, когда он ехал за рулем автомобиля, у него случился приступ чихания. Пытаясь сдержать чих, он зажал нос и рот рукой и сразу почувствовал острую боль в шее.
Пациент приехал в больницу, когда его шея распухла до таких размеров, что он уже практически не мог ей двигать. Врачи, осмотрев пострадавшего, отправили его на рентген. После изучения снимка выяснилось, что у шотландца произошел разрыв трахеи.
Медики объяснили, что если закрыть нос и рот во время чихания, то давление в верхних дыхательных путях может увеличиться до 20 раз. Это и произошло в ситуации с мужчиной, поэтому он получил такой тип травмы.
Шотландцу не потребовалось хирургическое вмешательство. Ему назначили обезболивающие препараты и отпустили домой, посоветовав избегать тяжелых физических нагрузок в течение двух недель.
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