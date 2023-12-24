Лесные пожары могут вывести из почвы вызывающие рак химические вещества

Согласно новому исследованию, палящая жара от лесных пожаров может выводить в атмосферу находящиеся в почве вызывающих рак частицы металлов.

Как сообщает Day.Az, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, хотя все больше исследований сосредоточено на воздействии газов и частиц, переносимых лесными пожарами, меньше внимания уделяется влиянию, которое они могут оказать на металлы в почве и растениях.

По словам соавтора исследования, профессора Стэнфордской школы устойчивого развития Дорра Скотта Фендорфа, палящий жар от лесных пожаров может превратить металл хром из его безвредной версии в токсичные частицы, переносимые по воздуху, которые подвергают риску пожарных и людей, живущих поблизости.

Хром распространен в почвах на западе США, в Австралии, Бразилии, Европе, Индонезии и Южной Африке.

Исследование показало, что даже после того, как пожар был полностью локализован, местные жители с подветренной стороны все еще могут подвергаться воздействию из-за сильных ветров, несущих мелкие частицы почвы, содержащих хром.

С.Фендорф отмечает, что большая часть риска для здоровья обычно снижается после первых проливных дождей, вымывающих дожди. Но после пожара могут пройти недели или месяцы, прежде чем пройдут дожди. Это особенно актуально из-за роста периода засухи вследствие изменений климата.

Калифорния на момент отбора проб переживала небывалую в своей истории засуху. Без столь необходимых осадков, чтобы смыть загрязняющие вещества, когда исследователи вернулись почти год спустя, они обнаружили, что токсичный хром сохраняется в почве, продолжая представлять угрозу для здоровья близлежащих сообществ.

Ученые заявляют, что другие металлы, такие как наночастицы марганца, никеля и железа, могут представлять аналогичную угрозу, но необходимы дополнительные исследования.

Лесные пожары служат жизненно важной экологической цели. Они увеличивают питательные вещества почвы и удаляют гниющие вещества. Без этих пожаров разросшаяся листва, такая как трава и кустарники, может подготовить ландшафт к еще более серьезным вспышкам. Но поскольку климатический кризис усиливает засуху и сильную жару, лесные пожары горят дольше и охватывают все большие территории. В недавнем отчете ООН содержится прогноз, что к 2050 году количество экстремальных лесных пожаров увеличится на 30 проц, даже несмотря на самые амбициозные усилия по сокращению загрязнения, вызывающего потепление на планете.

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