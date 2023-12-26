Разработан уникальный крем для ускорения заживления ран

Команда американских ученых из Северо-Западного университета разработала уникальный крем для восстановления и защиты кожи. Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в npj Regenerative Medicine. Краткий обзор приводит портал Medical Xpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Препарат основан на синтетическом меланине, который имитирует естественный пигмент, синтезирующийся в коже ответ на солнечные лучи (это явление также известно как загар). Крем можно наносить местно на поврежденную кожу для ускорения заживления ран.

Эксперименты показали, что синтетический меланин способен защитить кожу от воздействия солнца и восстановить ткани с химическими и солнечными ожогами. Этого удается достичь за счет сокращения числа свободных радикалов, которые вырабатываются в травмированной коже. Свободные радикалы обычно ассоциированы с повреждением клеток и разрушением коллагена, что в конечном итоге приводит к раку кожи и старению.

Синтетический меланин способен поглощать больше свободных радикалов по сравнению с естественным меланином. Кроме того, новый препарат биосовместим, разлагаем, нетоксичен и прозрачен при нанесении на кожу. После нанесения меланин остается на поверхности и не впитывается в нижележащие слои.

Авторы предполагают, что их разработка может быть эффективным средством лечения ожогов кожи от радиационного воздействия, а также для лечения онкологических больных, проходящих лучевую терапию.

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