Ученые нашли простой способ уменьшить расходы на лечение

Исследование показало, что сокращение физической активности в период пандемии привело к увеличению расходов на медицину. Это подчеркивает важность подвижности для здоровья. Результаты опубликованы в журнале Journal of Transport & Health (JTH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые из Университета Осаки проанализировали данные пациентов из Японии, которые использовали устройства для отслеживания активности во время пандемии COVID-19. Оказалось, что увеличение количества прогулок может снизить расходы на лечение 11 заболеваний более чем на 70%. Кроме того, увеличение использования общественного транспорта снижало расходы более чем на 110%. Этот эффект был сильнее в более развитых префектурах Японии. Увеличение времени за рулем в худшем сценарии приводило к увеличению медицинских расходов на 160%.

Эти результаты позволят правительствам лучше подготовиться к будущим пандемиям и подчеркивают необходимость принятия других мер вместо ограничения выхода на улицу и пользования общественным транспортом. Авторы также считают, что необходимо создавать города, пригодные для пешеходов, где люди могут жить без автомобилей.

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