В США распространение нового варианта COVID-19 удвоилось за две недели

Распространение нового варианта COVID-19 JN.1 в США удвоилось за последние две недели при снижении активности американцев в вопросе вакцинации, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Financial Times (FT).

Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что JN.1 стал причиной 44 процентов случаев коронавирусной инфекции в стране.

Отмечается, что JN.1 является подвидом штамма "Омикрон".

Специалисты зафиксировали случаи заболевания JN.1 в 41 стране, включая Францию, Сингапур, Канаду, Великобританию и Швецию.

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