https://news.day.az/medicine/1625045.html В США распространение нового варианта COVID-19 удвоилось за две недели
В США распространение нового варианта COVID-19 удвоилось за две недели
Распространение нового варианта COVID-19 JN.1 в США удвоилось за последние две недели при снижении активности американцев в вопросе вакцинации, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Financial Times (FT).
Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что JN.1 стал причиной 44 процентов случаев коронавирусной инфекции в стране.
Отмечается, что JN.1 является подвидом штамма "Омикрон".
Специалисты зафиксировали случаи заболевания JN.1 в 41 стране, включая Францию, Сингапур, Канаду, Великобританию и Швецию.
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