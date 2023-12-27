Врач объяснила, можно ли «застудить почки»

Холод не бывает непосредственной причиной воспаления почек или мочевого пузыря, но может создавать условия для развития этих заболеваний. Как передает Day.Az, об этом рассказала "Газете.Ru" врач уролог-онколог "Клиники Фомина" Дарья Фирсова.

"Холод непосредственно не вызывает цистит (воспаление в мочевом пузыре) или пиелонефрит (воспаление в почке), однако может создавать условия для развития инфекционного процесса в мочевыводящих путях. Речь не идет о экстремально низких температурах - например, при падении в ледяную воду, - такие ситуации могут приводить к острому поражению почек, почечной недостаточности, острому пиелонефриту и так далее", - отметила уролог.

Врач объяснила, что холод влияет на состояние почек, поскольку при низких температурах организм перераспределяет кровоток, увеличивая приток крови ко всем внутренним органам.

"Почки вырабатывают больше мочи. Появляется потребность в более частом мочеиспускании, могут возникать внезапные интенсивные позывы", - рассказала Фирсова.

Она добавила, что по этой причине в мороз нужно употреблять достаточное количество жидкости.

"Обезвоживание может способствовать развитию инфекций мочевыводящих путей круглый год, но зимой, поскольку мы меньше потеем, мы можем не осознавать, что нам нужно больше жидкости. Также важно мочиться при возникновении позыва", - предупредила уролог.

Она посоветовала зимой "сохранять комфортную температуру тела, избегая как переохлаждения, так и перегрева".

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