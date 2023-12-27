К сведению лиц, страдающих болезнями сердца

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нет необходимости полностью исключать кофе из рациона, убеждена врач-кардиолог Асият Хачирова. Способ рассчитать безопасную суточную дозировку для пациентов с болезнями сердца она назвала в интервью российским СМИ, передает Day.Az.

По словам Хачировой, здоровый человек без вреда для здоровья может ежедневно выпивать до 400 миллиграммов эспрессо, или четыре-пять чашек. Однако людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или индивидуальной непереносимостью кофеина следует быть осторожнее, считает врач. Им нельзя превышать индивидуальную допустимую дозу, заверила врач. "Ее определить достаточно легко. Если после очередной чашки кофе вы чувствуете тревожность, тремор, сердцебиение, вас тошнит, то есть вам плохо объективно, значит, эта чашка была лишней", - говорит специалистка.

Хачирова уточнила, что при регулярном употреблении кофе важно следить за показателями артериального давления. По ее словам, если после чашки эспрессо, давление растет - это веский повод обратиться к врачу, так как такое состояние может указывать на начало развития гипертонической болезни. Однако Хачирова убеждена, что даже в этом случае, не нужно полностью отказываться от бодрящего напитка. "Есть и другой вариант: кардиолог подберет вам адекватную терапию", - сказала врач.

Тем кто, не может в течение дня обойтись без нескольких чашек кофе, кардиолог посоветовала обратить внимание на кофе без кофеина и цикорий. По ее словам, эти напитки, похожие по вкусу на кофе, не имеют такого стимулирующего действия.

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