Названы опасные последствия недостатка витамина В12 в организме

Ученые из Университета Барселоны обнаружили, что недостаток витамина В12 связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Витамин В12 имеет важнейшее значения для здоровья человека. Его недостаток может стать причиной развития диабета, заболеваний сердца и сосудов. Ученые установили, что эти состояния связаны с повышением маркеров воспаления в организме. Маркеры воспаления - это вещества, обладающие определенной биологической активностью, которая служит индикатором физиологического или патологического процесса.

Также исследователи обнаружили, что чем больше витамина В12 в организме человека, тем ниже у него маркеры воспаления. Это значит, что В12 может оказывать защитное действие, предотвращая развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Известно, что концентрация витамина В12 в организме человека снижается с возрастом. Исследование с участием мышей показало, что у грызунов уровень этого витамина остается стабильным на протяжении всей жизни. Ученые предполагают, что изучение мышей позволит разработать эффективные стратегии для предотвращения дефицита В12 у пожилых людей. Кроме того, исследователи планируют выяснить, эффективны добавки витамина В12 при терапии различных заболеваний.

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