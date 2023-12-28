Найден способ замедлить ухудшение работы почек при диабете

Ученые из Университета Сёва в Токио (SWU) доказали, что препарат на основе метила бардоксолона позволяет значительно замедлить прогрессирование хронической почечной недостаточности. Исследование представлено на ASN Kidney Week 2023, крупнейшем мировом собрании нефрологов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В третьей фазе клинического испытания AYAME приняли участие 1013 пациентов с диабетической болезнью почек без факторов риска сердечной недостаточности. Средний срок наблюдения за ними составил более трех лет. Лекарство эффективно замедляло ухудшение работы почек, а также способствовало более позднему развитию хронической почечной недостаточности. Здоровье почек оценивали с помощью расчетной скорости клубочковой фильтрации. Метил бардоксолона активирует сигнальный путь Keap1-Nrf2, который помогает защитить клетки от повреждения активными формами кислорода.

Количество инфарктов, инсультов и случаев сердечной недостаточности не отличалось в двух группах. Это указывает на безопасность лекарства для сердца. Предыдущее исследование фазы 3 продемонстрировало, что метил бардоксолона улучшает функцию почек, но исследование было прекращено преждевременно из-за участившихся случаев сердечной недостаточности в группе лечения.

При сахарном диабете как первого, так и второго типов происходит повреждение клеток почек и снижение их фильтрационной способности. В конченом итоге это приводит к развитию хронической почечной недостаточности - неизлечимого заболевания, которое требует строгого соблюдения диеты и приема множества лекарств для поддержания работы почек.

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