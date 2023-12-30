Раскрыты способы распознать скрытый алкоголизм

Психолог Ли Хокер-Лесейн рассказал, как распознать так называемый функциональный алкоголизм. Так, одним из его признаков может быть то, что человек становится толерантен к эталону, раскрыл специалист. Его советы приводит The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хокер-Лесейн отметил, что люди со скрытой алкогольной зависимостью могут годами поддерживать иллюзию благополучия, ходить на работу и выполнять ежедневные задачи. Такой тип алкоголизма называют функциональным, однако, по мнению психолога, этот термин является ошибочным.

"Алкоголики не функционируют нормально. В лучшем случае они тратят непомерное количество энергии, чтобы поддерживать видимость благополучия. Но большинство алкоголиков знают, что этот процесс очень утомляет", - сказал Хокер-Лесейн. Он добавил, что "функциональность" алкоголиков также может быть заслугой членов его семьи, которые берут на себя решения большинства бытовых вопросов.

Специалист подчеркнул, что видимая деятельность вводит в заблуждение не только окружающих, но и самих людей, попавших в зависимость. По его словам, алкоголики могут годами быть уверенными, что у них нет проблем с выпивкой, потому что они ходят на работу, пьют только дорогие напитки, легко шутят на эту тему и выпивают только по случаю или из-за стресса.

При этом Хокер-Лесейн предупредил, что такие люди легко выходят из себя и злятся, если продолжать говорить с ними о зависимости. Кроме того, психолог указал, что нездоровую тягу к спиртному выдает толерантность к этанолу, когда человек выпивает больше чем раньше, но остается трезвым. Также тревожным сигналом является если, он продолжает пить, несмотря на негативные последствия. Еще один признак зависимости, считает Хокер-Лесейн, - это выпивать в тайне от других.

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