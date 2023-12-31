Создана создающая ощущение сытости капсула

Инженеры Массачусетского технологического института создали вибрирующую капсулу, при проглатывании которой создается ощущение сытости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Эксперименты показали, что у животных, которым давали эту таблетку за 20 минут до еды, происходило высвобождение гормонов, сигнализирующих о сытости, а потребление пищи снижалось примерно на 40 процентов.

Когда желудок раздувается, специализированные клетки, называемые механорецепторами, чувствуют это растяжение и посылают сигналы в мозг через блуждающий нерв. В результате мозг стимулирует выработку инсулина, а также таких гормонов, как С-пептид, PYY и ГПП-1. Все эти гормоны помогают людям переваривать пищу, чувствовать себя сытыми и перестать есть. В то же время снижается уровень грелина - гормона, вызывающего чувство голода.

Как только капсула начинает вибрировать, она активирует механорецепторы, которые посылают сигналы в мозг, стимулируя блуждающий нерв. Исследователи отслеживали уровни гормонов в те периоды, когда устройство вибрировало, и обнаружили, что они совпадают с теми, что наблюдаются после еды, даже когда животные голодали.

В будущем ученые надеются расширить производство капсул и провести клинические испытания с участием людей, чтобы подтвердить безопасность устройства, а также определить самое подходящее время для проглатывания капсул.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!