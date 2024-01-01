Обнаружена связь между солью и хронической болезнью почек

Ученые обнаружили связь между частотой добавления соли в пищу и повышенным риском хронической болезни почек (ХБП). Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали данные о 465 288 участниках долговременного исследования UK Biobank в возрасте от 37 до 73 лет, у которых первоначально не было ХБП. Их разделили на несколько категорий в зависимости от сообщаемой добровольцами частоты добавления соли в пищу (никогда, редко, иногда, обычно и всегда).

Исследователи рассчитали отношение рисков, учитывая такие дополнительные факторы, как возраст, пол, раса, этническая принадлежность, индекс массы тела, статус курения и употребления алкоголя, регулярная физическая активность, высокий уровень холестерина, диабет и другие заболевания.

В течение медианного периода наблюдения 11,8 года было зарегистрировано 22 031 случай ХБП. Оказалось, что более высокая частота добавления соли в пищу по самооценке была значимо связана с более высоким риском хронической болезни почек в 1,11 раза.

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