Представлен новый метод восстановления мозга при деменции
Ученые из Университета Барселоны представили новый метод восстановления мозга при деменции и других нейродегенеративных заболеваниях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в Journal of Extracellular Vesicles
В ходе исследования специалисты сосредоточились на внеклеточных везикулах (экзосомах) нервных клеток. На животной модели авторы смогли продемонстрировать технологию использования экзосом для транспортировки белков PSD-95 и VGLUT-1, необходимых для связи между нейронами. Для этого предварительно внеклеточные везикулы были выделены с помощью ультрацентрифугирования и хроматографии. Эксперимент показал, что у подопытных улучшилась синаптическая пластичность и нейронные сигнальные пути.
Технология может лечь в основу новых методов регенерации поврежденных участков мозга при нейродегенеративных заболеваниях.
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