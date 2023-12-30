Врач опроверг популярное заблуждение о язве

Стресс и питание сами по себе не провоцируют язву желудка или кишечника, считает врач-гастроэнтеролог Аарон Мартин. Популярное заблуждение о причинах появления заболевания он опроверг в беседе с HuffPost.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, Мартин отметил, что стресс действительно является возможным провоцирующим фактором язвы, но речь обычно не идет о бытовом эмоциональном перенапряжении или беспокойстве. "Это скорее стресс человека, который очень болен и долгое время находится в больнице в отделении интенсивной терапии", - объяснил врач.

Гастроэнтеролог Хармони Эллисон назвала самой частой причиной развития язвенной болезни бактерию хеликобактер пилори (H. pylori), которая передается от человека к человеку при контакте с зараженной слюной, калом или рвотой. Попадая в желудок, продолжила врач, бактерия повреждает защитную оболочку, на этом месте под воздействием желудочного сока появляется язва. "Вторая по распространенности причина - это прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен, напроксен и аспирин", - считает врач.

Кроме того, по словам Мартина, риск развития язвы повышается из-за курения и злоупотребления спиртными напитками. Он добавил, что к симптомам заболевания относится хроническая боль в животе, тошнота, стул черного цвета или со следами крови. Заметив тревожные симптомы, врач рекомендовал обратиться к специалисту.

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