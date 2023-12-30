Врачи нашли новый способ борьбы с атеросклерозом

Ученые из Медицинского университета Вены нашли ключевую молекулу, влияющую на прогрессирование атеросклероза. Открытие может лечь в основу революционного лечения заболевания. Исследование опубликовано в журнале Immunity, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Система комплемента представляет собой семейство переносимых кровью иммунных белков, играющих решающую роль в защите организма от патогенов. Также они помогают удалять поврежденные и умирающие клетки иммунным клеткам макрофагам. Нарушение этого процесса приводит к некротической гибели клеток, нестабильности атеросклеротических бляшек и сердечным приступам.

В экспериментах на мышах ученые проанализировали роль особой молекулы, фактора комплемента Н (CFH), в прогрессировании атеросклеротического поражения. CFH участвует в активации системы комплемента. Генетические варианты в гене CFH сильно предрасполагают к хроническим воспалительным заболеваниям у человека.

Селективное удаление этой молекулы из иммунных клеток (моноцитов и макрофагов) мышей привело к значительному уменьшению размера атеросклеротического поражения благодаря улучшенной способности иммунитета к удалению умирающих клеток.

Активация системы комплемента уже давно связана с атеросклерозом человека, однако новое исследование доказало связь этого процесса с прогрессированием заболевания.

Атеросклероз - это болезнь артерий, вызванная избыточным накоплением липидов, которое способствует формированию бляшек на стенках сосудов. Исследования последних лет показывают, что это заболевание сильно связано с хроническим воспалением сосудистой стенки, то есть нарушением работы иммунитета. В настоящее время методы лечения ограничены. Осложнения атеросклероза, включая инфаркт миокарда и инсульт, остаются ведущими причинами смерти во всем мире.

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