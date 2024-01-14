Назван неожиданный тревожный признак рака щитовидной железы
Хронический кашель может быть признаком рака щитовидной железы. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сильный кашель, который не поддается лечению и не проходит самостоятельно, может свидетельствовать о росте злокачественной опухоли в тканях щитовидной железы. Обычно заболевание сопровождается опуханием лимфатических узлов. Иногда это единственный признак развития рака этого типа.
У женщин чаще, чем у мужчин, диагностируют рак щитовидной железы. Некоторые онкологи считают, что это может быть связано с гормоном эстрогеном, который присутствует в более высоких концентрациях в организме у женщин. Воздействие радиации и генетическая предрасположенность также являются факторами риска.
Кашель, вызванный новообразованием, разрастающимся из клеток щитовидной железы, обычно болезненный. Возможно отхаркивание небольших сгустков крови. Так происходит из-за того, что увеличенная вследствие развития опухолей щитовидная железа начинает давить на стенки трахеи. Кроме того, опухоли могут распространиться на поверхности близлежащих органов и участков дыхательной системы, к примеру, гортани.
Отмечается, что такой симптом может быть характерен для туберкулеза, травматических поражений органов дыхательной системы, рака легких. При появлении такого признака рекомендуется как можно раньше проконсультироваться с врачом.
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