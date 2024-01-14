Признаки ослабленного иммунитета

Хроническая усталость, частые простудные заболевания и различные инфекции являются признаками ослабленного иммунитета, считает профессор биомедицины в Университете Центрального Ланкашира (Великобритания) Питер Абель. Его мнение, а также слова других специалистов цитирует издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Абеля, об ослаблении защитной функции организма можно говорить, если человек болеет респираторными или вирусными заболеваниями чаще двух-четырех раз в год. Также проблемы с иммунитетом выдают хронические симптомы простуды. "Одна из возможных причин такого состояния заключается в том, что организм не вырабатывает достаточно лимфоцитов, которые производят антитела для борьбы с вирусными инфекциями", - объяснил Абель.

В свою очередь, диетолог Сьюзи Перри добавила, что при ослабленном иммунитете к вирусным заболеваниям часто добавляются бактериальные инфекции, которые могут поражать десны, мочевыводящие пути, желудочно-кишечный тракт и другие органы. Другими распространенными симптомами этой проблемы она назвала хроническую усталость и плохо заживающие травмы.

В заключение терапевт Надя Хасан объяснила, что сбои в иммунной системе могут быть спровоцированы некоторыми хроническими и острыми заболеваниями, продолжительным стрессом и дефицитом витамина B12, фолиевой кислоты или цинка.

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