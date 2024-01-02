Инфекционист рассказала о риске новых пандемий в 2024 году

На данный момент нет признаков, которые бы указывали на риск новой пандемии в 2024 году. Тем не менее важно помнить, что грипп и коронавирус активно мутируют, что потенциально может привести к неприятным последствиям. Об этом Lenta.ru рассказала кандидат медицинских наук, инфекционист Европейского Медицинского Центра Ирина Давыдова, передает Day.Az.

"На мой взгляд, на данный момент нет предпосылок к появлению и распространению новых пандемий, - сказала врач. - Коронавирус постепенно приобретает черты сезонной вирусной инфекции. Он стал протекать значительно легче и уже неотличим от обычного респираторного вирусного заболевания (ОРВЗ), которое характеризуется умеренным интоксикационным синдромом и поражением верхних дыхательных путей".

Именно вирусы гриппа и коронавируса, по словам Давыдовой, считаются наиболее изменчивыми. Сегодня только количество вариантов коронавируса SARS-CоV-2 превышает 1000 генетических линий.

"Также чрезвычайно склонен к мутациям вирус гриппа. Однако на данный момент мутаций, обуславливающих особенно тяжелое течение гриппа или коронавируса, не регистрируется", - заключила инфекционист.