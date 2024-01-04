Психологи определили биотип склонных к депрессии людей

Американские психологи из Стэнфордского университета в Калифорнии определили когнитивный биотип (группу с общими признаками) людей, подверженных большому депрессивному расстройству (БДР). Они пришли к выводу, что сильная депрессия связана с определенными особенностями в работе мозга. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

БДР - это изнурительное заболевание, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Оно характеризуется постоянным чувством печали, безнадежности и потерей интереса или удовольствия от большинства видов деятельности. Хотя депрессия обычно связана с эмоциональными симптомами, когнитивные нарушения все чаще признаются важной частью расстройства. Эти когнитивные дефициты могут включать трудности с памятью, вниманием, принятием решений и исполнительной функцией, которая включает в себя способность планировать, организовывать и управлять задачами.

Используя метод машинного обучения и кластерного анализа, исследователи определили подгруппу пациентов с БДР, характеризующихся значительными когнитивными нарушениями. Этот когнитивный биотип был связан с большей выраженностью исходных симптомов (например, бессонницей, замедленной обработкой информации) и функциональными нарушениями по сравнению с другими пациентами с БДР.

Более того, данный биотип продемонстрировал снижение нейронной активации в ключевых областях мозга, в частности в правой дорсолатеральной префронтальной коре (dLPFC) и дорсальной передней поясной извилине (dACC), от которых зависит осуществление когнитивного контроля. Кроме того, у представителей группы с когнитивными нарушениями наблюдался более низкий ответ и частота ремиссий при лечении антидепрессантами.

Исследователи отметили, что полученные результаты указывают на необходимость разработки методов лечения, нацеленных на конкретные когнитивные нарушения и лежащие в их основе механизмы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!