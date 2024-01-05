Изучено влияние цифровой техники на мозг детей

Ученые из Университета образования Гонконга изучили влияние цифровой техники на развитие детей. Результаты исследования, опубликованного в журнале Early Education and Development, показывает, что продолжительность экранного времени напрямую связана с изменениями в определенных областях мозга, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе метаанализа были рассмотрены данные 33 исследований, охватывающих 23-летний период. В работах приняли участие более 30 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. Испытуемых подвергали различным методам нейровизуализации, чтобы определить воздействие времени, проведенного за просмотром телевизора или компьютерными играми, на функции мозга.

Анализ выявил, что увеличение экранного времени приводит к изменениям в префронтальной коре головного мозга, которая играет важную роль в исполнительных функциях, в том числе в рабочей памяти, способности планировать или гибко реагировать на ситуации. Кроме того, длительное использование электронных устройств было связано с воздействием на теменную долю, которая отвечает за обработку прикосновений, давления на кожу, ощущение тепла, холода и боли. Также было продемонстрировано влияние на височную долю (регулирующую память, слух и речь) и на затылочную долю (которая помогает интерпретировать визуальную информацию).

Причем последствия использования телефонов, планшетов и ноутбуков могли быть как положительными, так и отрицательными. В частности, в некоторых исследованиях были отмечены снижение внимания, самоконтроля, когнитивных навыков и функциональных связей, а также сокращение показателей интеллекта и объема мозга.

Однако в шести работах было показано, что воздействие цифровой техники в детском возрасте улучшает концентрацию, способность к обучению, исполнительные функции и когнитивные навыки.

Авторы не призывают к ограничению экранного времени детей, но подчеркивают важность ориентации родителей в цифровом пространстве, чтобы стимулировать детей использовать программы, способствующие положительному развитию мозга.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!