Британские врачи нашли новые симптомы коронавируса

В Великобритании ученые нашли два новых симптома варианта коронавирусной инфекции JN. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

По данным представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США, Исландии, Франции, Португалии и Испании так же, как и в Британии, увеличилось число случаев заражения вариантом JN.1.

В Управлении национальной статистики сообщили, что к симптомам, о которых ранее стало известно от заразившихся, прибавилось еще два нетипичных для такого типа заболеваний признака. Так, согласно данным ведомства, помимо насморка, слабости, кашля и головных болей, у заболевших также наблюдаются бессонница и тревога.

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