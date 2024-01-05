Ученые связали смерть 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии

Французские исследователи высчитали, что около 16,9 тысячи человек могли скончаться из-за приема гидроксихлорохина во время первой волны пандемии коронавируса. Об этом написали в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование отсылалось на данные, опубликованные в журнале Nature в 2021 году. В них говорилось об увеличении числа летальных исходов на 11% из-за нарушений сердечного ритма и других побочных эффектов от использования гидроксихлорохина. При этом препарат назначали, несмотря на "отсутствие доказательств клинической пользы".

Отмечается, что число летальных исходов от препарата могло быть выше, поскольку исследование затрагивает лишь период с марта по июль 2020 года.

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