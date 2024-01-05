Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в социальной сети Х призвал людей по всему миру снова надеть маски и вакцинироваться от коронавируса в связи с увеличением числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах.

"Число респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом, гриппом растет во многих странах в течение нескольких недель. Ожидается, что это продолжится после недавних праздников", - считает Тедрос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он также порекомендовал всем делать тесты на коронавирусную инфекцию и обращаться за медицинской помощью в случае симптомов.

"Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие. Также убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от коронавируса и гриппа", - указал глава ВОЗ.

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