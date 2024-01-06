Глава ВОЗ рекомендовал использовать маски и вакцинироваться от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендует не отказываться от использования защитных масок и вакцинации от COVID-19 и гриппа в связи с ростом заболеваемости во многих странах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Продолжайте использовать маски, проветривать [помещения], [соблюдать социальную] дистанцию, чтобы снизить риск заражения. Также убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа", - написал Гебрейесус в X (ранее Twitter).

По словам руководителя организации, в "течение недель во многих странах наблюдается рост числа случаев респираторных заболеваний, вызванных COVID-19 <...> и другими патогенами". В ВОЗ полагают, что эта тенденция сохранится некоторое время.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!