Ученые нашли "суперантибиотик", эффективный против "супербактерий"

С момента открытия антибиотиков патогенные микроорганизмы постоянно учатся противостоять их воздействию, в результате эволюционного отбора появляются сверхустойчивые бактерии - и сейчас, как предупреждает ВОЗ, они уже представляют глобальную угрозу для здоровья. В мире от них умирает более миллиона человек в год, передает Day.Az со ссылкой на Российскую Газету.

Устойчивость чаще встречается у грамотрицательных бактерий - они имеют две мембраны, через которые трудно проходят многие антибиотики. Так, например, Acinetobacter baumannii представляет собой одну из самых серьезных угроз в больницах, что еще раз подтвердила пандемия COVID-19, когда пациенты в реанимациях, даже справившись с коронавирусом, все же умирали от присоединенной инфекции. Однако с разработкой новых антибиотиков, способных справиться с мутировавшими бактериями, ситуация очень сложная. Последний новый препарат против грамотрицательных бактерий был одобрен FDA более 50 лет назад.

По этой причине опубликованная в Nature работа ученых из фармкомпании Roche, в которой представлен антибиотик нового поколения зосурабальпин, воспринимается в профессиональной среде с огромным интересом и надеждой.

Речь идет о новом типе антибиотика, способного преодолевать резистентность A. baumannii. Исследовательская группа, возглавляемая Майклом Лобрицем и Кеннетом Брэдли, провела поиск в базе данных, содержащей около 45 тысяч синтетических пептидов или молекул, отличных от тех, которые выступают в качестве основы большинства природных антибиотиков. Ученые идентифицировали несколько молекул с антибактериальной активностью. Затем они выбрали одну, которая впоследствии была оптимизирована для повышения ее эффективности и безопасности. Препарат уже протестировали на мышах с пневмонией, вызванной A. baumannii. И сейчас началась первая фаза клинических исследований с участием пациентов-добровольцев, чтобы проверить его безопасность.

Зосурабальпин преодолевает защитный барьер бактерий (первую мембрану), и они становятся уязвимыми для других антибиотиков. Поэтому новый антибиотик планируют использовать в комбинированной терапии, сочетая его с другими.

В борьбе с устойчивостью к антибиотикам препятствия не только научные, но и экономические. "Проблема не только в том, как быстро развиваются бактерии, но и в том, что рынок антибиотиков стагнирует. Запуск нового направления исследований и проведение клинических испытаний - если удается дойти до конца и разработать новый антибиотик - настолько высокозатратен, что очень трудно получать прибыль", - поясняет Даниэль Лопес, эксперт по супербактериям из Испанского национального центра биотехнологии, которого цитирует газета El Pais.

Специалисты предупреждают: антибиотики необходимо использовать очень осторожно, чтобы убивать бактерии, не позволяя им адаптироваться к антибактериальным препаратам. При этом создание новых лекарств требует времени и огромных вложений. В Европейском союзе сейчас обсуждается возможность государственного стимулирования - например, предоставления прав интеллектуальной собственности на другие лекарства компаниям, разрабатывающим новые антибиотики, чтобы заинтересовать их в таких поисках.

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